اونلاين | Copa rey de españa مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر 25-5-2019 كأس ملك إسبانيا

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موعد مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم

البطولة : كأس ملك إسبانيا

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القنوات : غير معروفة

المعلق : غير معروف

الساعة : 8:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية