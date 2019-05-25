اونلاين | يلا شوت سريع مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 / 5 / 2019 نهائي كأس ملك إسبانيا

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يلتقي فريقي برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا 2019، يستضيف ملعب بينيتو فيامارين لقاء بين فريقي برشلونة وفالنسيا ، مباراة قوية للغاية ، حيث يدخل البلوغرانا اللقاء لتحقيق الفوز والتتويج بالكأس تعويضآ عن دوري أبطال أوروبا وإرضاء جماهيره وعشاقه ، أما بالنسبه لفالنسيا اخر مره توج بكأس اسبانيا كان عام 2008 ، يستعد للقاء للفوز والتتويج أيضآ ، وفي المباراة الماضيه في دور 4 ، التي كانت ضد ريال بيتيس فاز الخفافيش بهدف مقابل لاشئ.

تنطلق المواجهة بين فريقي برشلونة وفالنسيا في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة الأسبانية TVE i أو قناة فارزتش..

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مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا مباشر

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