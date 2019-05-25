اخبار الرياضه

اونلاين | رابط beIN Match مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف رابط مباراة برشلونه بث حي يتوتيوب جول ميسي KoRa LIVE

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط beIN Match مشاهدة مباراة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف رابط مباراة برشلونه بث حي يتوتيوب جول KoRa LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط beIN Match مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف رابط مباراة برشلونه بث حي يتوتيوب جول ميسي KoRa LIVE

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على مواجهة برشلونة أمام فالنسيا في نهائي كأس الملك، ودعم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد البارسا لمدربه إرنستو فالفيردي.

رابط beIN Match مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف رابط مباراة برشلونه بث حي يتوتيوب جول ميسي KoRa LIVE

وعنونت صحيفة "ماركا": "لعبة العروش الحلقة الأخيرة".

رابط beIN Match مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف رابط مباراة برشلونه بث حي يتوتيوب جول ميسي KoRa LIVE

وأضافت: "برشلونة يبحث عن الكأس الخامسة على التوالي، وفالنسيا يريد اللقب في ذكرى المئوية".

رابط beIN Match مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف رابط مباراة برشلونه بث حي يتوتيوب جول ميسي KoRa LIVE

وتابعت: "راموس يخبر فلورنتينو بيريز بأنه يريد مغادرة ".

رابط beIN Match مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف رابط مباراة برشلونه بث حي يتوتيوب جول ميسي KoRa LIVE
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا