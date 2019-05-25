اونلاين | رابط beIN Match مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف رابط مباراة برشلونه بث حي يتوتيوب جول ميسي KoRa LIVE

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سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على مواجهة برشلونة أمام فالنسيا في نهائي كأس الملك، ودعم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد البارسا لمدربه إرنستو فالفيردي.
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وعنونت صحيفة "ماركا": "لعبة العروش الحلقة الأخيرة".
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وأضافت: "برشلونة يبحث عن الكأس الخامسة على التوالي، وفالنسيا يريد اللقب في ذكرى المئوية".
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وتابعت: "راموس يخبر فلورنتينو بيريز بأنه يريد مغادرة ريال مدريد".
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