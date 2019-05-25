اونلاين | رابط beIN Match مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف رابط مباراة برشلونه بث حي يتوتيوب جول ميسي KoRa LIVE

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على مواجهة برشلونة أمام فالنسيا في نهائي كأس الملك، ودعم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد البارسا لمدربه إرنستو فالفيردي.

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وعنونت صحيفة "ماركا": "لعبة العروش الحلقة الأخيرة".

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وأضافت: "برشلونة يبحث عن الكأس الخامسة على التوالي، وفالنسيا يريد اللقب في ذكرى المئوية".

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وتابعت: "راموس يخبر فلورنتينو بيريز بأنه يريد مغادرة ريال مدريد".