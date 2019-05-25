انت الان تتابع تفاصيل خبر مشروع تطوير أحد الملاعب الكويتية ينال جائزة عالمية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 08:03 مساءً - حصد النادي العربي الكويتي جائزة "المجلس العالمي للملاعب لعام 2019" عن التصميم المعماري لمشروع تطوير استاد "صباح السالم"، وذلك في حفل تكريم وتوزيع الجوائز، الذي أقيم مؤخراً في العاصمة الهولندية أمستردام.

وملعب "صباح السالم" هو الملعب الخاص بالنادي العربي، وتبلغ سعته الحالية 15 ألفاً، وسمي بهذا الاسم تخليداً لذكرى أمير الكويت الـ12، الشيخ صباح السالم الصباح.

وفي هذا السياق أعرب نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لقطاع الإنشاءات والصيانة والمرافق، حمود الصباح، في بيان السبت، عن سعادته واعتزازه بهذا الإنجاز.

وشدد على أن هذا الفوز يضع الكويت على خريطة تطوير الملاعب العالمية، والذي ينسجم مع توجه الهيئة لترجمة الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة لـ"رؤية الكويت 2035".

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ولفت إلى أن المشروع، الذي وصفه بـ"الواعد" و"التحفة المعمارية شكلاً مضموناً"، يمثل "إضافة لمنظومة المنشآت الرياضية الحديثة التى تطابق أرقى المعايير الدولية وتسهم في إبراز الوجه الحضاري للكويت".

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للملعب الجديد 30 ألف مقعد مظلل للجماهير، جزء منها مخصص لكبار الزوار والإعلاميين وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مقاعد للدرجات الأولى والثانية والثالثة، فضلاً عن مقاعد احتياطية.

ويتضمن الاستاد قاعات رياضية متعددة الاستخدامات، إضافة إلى مجموعة من الخدمات والمرافق المساعدة ذات المواصفات والمعايير الدولية.