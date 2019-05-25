شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائي يكشف لـ«الخليج 365» نتائج اجتماع الـ39 دقيقة مع نائب أمير حائل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

وصف رئيس نادي الطائي ناصر الحماد، زيارة نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن لمقر النادي بالتاريخية.

وقال في حديث لـ«الخليج 365»: «إن زيارة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن لمقر النادي وعقد اجتماع مهم دام أكثر من 39 دقيقة، شجعنا على العمل بروح جديدة خلال الموسم القادم».

وأضاف: «خرجنا بدافع معنوي كبير مع أعضاء الإدارة والمجلس الشرفي، وسنضع برمجة الموسم القادم بصورة دقيقة تستهدف صعود الطائي نحو الأضواء».

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وتابع الحماد: «وعدنا الأمير فيصل بإطلاعه على كافة الخطوات والإجراءات التي سنقوم بالعمل عليها في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو اجتماع شرفي، حتى يكون العمل منظم بصورة دقيقة تحت إشرافه وتوجيه».

وانتقد رئيس نادي الطائي ضبابية رابطة دوري المحترفين وعدم تحديد انطلاقة وبرمجة دوري الأمير محمد بن سلمان.

وقال: «أتمنى أن تكون الرابطة أكثر شفافية في إعلان برنامج الموسم القادمة بشكل سريع، فحتى الآن لا نعرف متى سيبدأ الموسم، وما هي المبالغ التي ستدخل على الأندية، وهل سيكون هناك منحة مثل الموسم الماضي؟».

وأكد الحماد بقاء هوية الفريق الفنية كما كانت عليه مع إضافة احتياجات الفريق الفنية، لافتاً إلى أن نجوم الطائي الموسم الماضي قدَّموا كل ما لديهم، ولكن سوء الحظ حرمهم من الصعود الذي كان يفصله عنهم 4 نقاط فقط.