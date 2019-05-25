شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. أرقام فى مشوار عبدالله جمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد جماهير الزمالك آمالاً كبيرة على عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق فى إياب نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى فى المباراة المقرر له العاشرة مساء غدا ،الاحد،على ستاد برج العرب بالاسكندرية علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بخسارة الفارس الأبيض بهدف دون رد . ويضع الزملكاوية أمالا عريضة على جمعة لقيادة الزمالك للتتويج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء سعياً لإعادة الفارس الأبيض لمنصات التتويج الافريقية الغائبة منذ 2002 . وينشر "الخليج 365" مشوار عبد الله جمعة فى أرقام: خاض 34 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بواقع 2752 دقيقة. Advertisements لم يسجل وصنع 4 أهداف لزملاؤه. سدد 21 مرة وصنع 20 كرة عرضية صحيحة مقابل 56 عرضية خاطئة. قطع الكرة فى 256 مرة وقام بـ 40 مراوغة. صنع 14 فرصة و 18 تشتيت.

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