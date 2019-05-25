شكرا لقرائتكم الأهلي يفاوض 3 لاعبين محليين .. تعرف عليهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو النادي الأهلي، فى مفاوضات جادة لحسم عدد من الصفقات للاعبين بالدوري المصري الممتاز، فى ظل سعى مسئولو القلعة الحمراء لحسم هذا الملف سريعا خلال الأيام المقبلة.

وكشف مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، فتح إدارة القلعة الحمراء، خلال الأيام الماضية ملف ضم أكثر من لاعب بالدوري المصري الممتاز أبرزهم طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون وعلى فوزي لاعب إنبي ومحمود البدري مدافع الإنتاج الحربي.

ولا يزال مسئولو النادي الأهلي فى مرحلة دراسة ملفات هؤلاء اللاعبين تمهيداً لحسم أكثر من صفقة من هذه الصفقات بخلاف لاعبين آخرين مرشحين لارتداء الفانلة الحمراء الصيف المقبل.