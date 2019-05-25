شكرا لقرائتكم مهاجم الدراويش : فرصتى كبيرة فى قيادة هجوم المنتخب بعد أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الرحمن مجدى الجناح المهاجم بالنادى الإسماعيلى أن استبعاده من صفوف الفراعنة فى بطولة كأس الامم الافريقية المقبلة سيخلق لديه حافز للتألق بشكل أكبر .

وقال عبد الرحمن مجدى فى تصريحات صحفية : "المكسكيى خافيير أجيرى المدير الفنى تحدث معى بعد ضمى بالمعسكر الماضى وأشاد بقدراتى جيدا وأكد لى أن فرصتى قادمة بعد كأس الأمم لصغر سنى ، مضيفاً استبعادى من المنتخب سيخلق لدى أكبر حافز للتألق لضمان التواجد فى أول تجمع عقب أمم أفريقيا".

وعن مباراة الاهلى قال مجدى : "أحمد الله على صناعة هذا الهدف ، أعلم جيدا قدرات كريم بامبو فى الاختراق والتحرك فى العمق بشكل مميز ، لذلك حرصت على إتاحة الفرصة له للانفراد بالمرمى بعدما رصدت عدم ارتكاز جيد لدفاع الأهلى".

كان عبد الرحمن مجدى ساهم فى عودة الدراويش بالتعادل من الأهلى بعد صناعته الهدف الذى سجله كريم بامبو اثر مراوغة محمد الشناوى حارس مرمى الأخير.