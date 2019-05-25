شكرا لقرائتكم جدو يثير الرعب فى الإسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمود جابر المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، تحذيرات للاعبيه قبل مواجهة الجونة، مساء الاثنين المقبل فى ختام مباريات الدوري المصري الممتاز.

وحذر جابر لاعبى الإسماعيلى من خطورة مهاجمى الجونة وعلى رأسهم محمد ناجى جدو وطالبهم بغلق المساحات أمامهم لمنع الخطورة من على مرمى الدراويش.

وأنهى إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلي، أزمة السفر بالطيران الداخلى إلى الغردقة بعد الموافقة على ذلك نظرا لشعور اللاعبين بالإرهاق، وضيق الوقت بين المباريات.

وقبل الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، يحتل الاسماعيلى المركز الـ 7 بجدول الترتيب برصيد 42 نقطة بينما يأتى الجونة فى المركز الـ 14 برصيد 36 نقطة ويعانى الأخير من شبح الهبوط.