تفاصيل مكالمة سعفان وعواد عن قائمة المنتخب...

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جدة - عمرو شويل طلب سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى، من محمد عواد حارس مرمى الدراويش المنتهى إعارته لصفوف الوحدة السعودى، بالعودة للانتظام فى تدريبات الدراويش وغلق ملف استبعاده من قائمة الفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا. وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى ضم 25 لاعبا لمعسكر الفراعنة فى برج العرب يوم 6 يونيو المقبل، لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو. وضم أجيرى 4 حراس مرمى لقائمة منتخب مصر هم أحمد الشناوى ومحمد الشناوى ومحمود جنش ومحمد أبو جبل واستبعد محمد عواد الذى دخل فى حالة حزن شديدة عقب القرار. وتحدث سعفان الصغير مع حارس الإسماعيلي فى مكالمة هاتفية خلال الساعات الماضية، وطالبه بغلق صفحة قائمة الفراعنة والتركيز فى المرحلة المقبلة مع الدراويش ووعده الحارس بطى تلك الصفحة .

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