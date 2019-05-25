شكرا لقرائتكم البلدوزر يتوقع حصد الزمالك لقب الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لصفوف طلائع الجيش، أن الفريق الأبيض هو الأقرب لحصد لقب الكونفدرالية الأفريقية غداً الأحد، على حساب نهضة بركان المغربى، قائلا: "الزمالك الأفضل ويستحق التتويج".

ويستضيف الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربى فى العاشرة مساء غدا، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، ويحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين لحصد اللقب، بعدما انتهت مباراة الذهاب فى المغرب بفوز نهضة بركان بهدف نظيف.

وبعيدا عن مباراة نهائى الكونفدرالية يستعد مصطفى محمد لقيادة طلائع الجيش فى مباراة مصر المقاصة بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، يوم الاثنين المقبل.

وقبل إقامة الأسبوع الأخير لمسابقة الدوري المصري الممتاز، يأتى طلائع الجيش فى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.