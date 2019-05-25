شكرا لقرائتكم ركلات الترجيح على رأس أوليات الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يأتى على رأس أوليات السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك خلال مران الفريق الذى سيقام مساء اليوم السبت تخصيص فقرة للتدريب على ركلات الجزاء استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى.

ويستعد جروس لمواجهة كل الاحتمالات التى تطرأ على المواجهة المرتقبة أمام الفريق المغربى والتى قد تؤدى للجوء لركلات الترجيح في حالة التعادل بين الفريقين، بإحراز الزمالك هدف وحيد،.

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ويفكر جروس فى الوقت الحالى فى ترتيب اللاعبين النهائى، لتنفيذ ركلات الجزاء فى حالة اللجوء لها، وذلك خلال التدريب الختامى للفريق الذى سيقام فى العاشرة مساءًا، على ملعب برج العرب.