شكرا لقرائتكم رابطة مشجعى السويس تدعم منتخب تونس فى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد شهاب الرويسى، مندوب منتخب تونس، جلسة خاصة مع رابطة مشجعى نادي منتخب السويس، على هامش زيارته لمحافظة السويس وعمل جولة هناك للتعرف على المدينة التي ستستضيف مباريات منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 في يونيو القادم ضمن منافسات المجموعة الخامسه.

وقام الرويسى بتفقد مناطق خدمات الجماهير التي سترافق بعثة منتخب تونس فى أمم أفريقيا وألتقي مع رابطة مشجعى منتخب السويس في جلسة حب و أخوه وتأكيد مسئولو الرابطة علي دعم الفريق التونسي خلال البطولة.

وقام مندوب بعثة منتخب تونس بزيارة الملك كمال فريد عميد الرياضيين في محافظة السويس ومؤسس أقدم مركز شباب هناك وهو الأربعين "الساحة"، وأشاد الرويسي بالاستقبال الطيب من جماهير السويس مؤكدا أن قوة العلاقه بين الشعب المصري و التونسي ستؤكده مباريات نسور قرطاج في استاد السويس الجديد من دعم جماهير المدينة الباسلة.

وتستضيف مدينة السويس منافسات المجموعة الخامسة التي تضم منتخب تونس ومالي وموريتانيا وأنجولا .