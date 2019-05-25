مع تذكرتي .. أحضر مباراة والثانية مجانا بنفس الملعب...

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جدة - عمرو شويل جهزت الشركة المنفذة لنظام "تذكرتى"، العديد من المفاجآت لجماهير الكرة المصرية والإفريقية قبل انطلاق بطولة كأس أمم افريقيا فى مصر الشهر المقبل. وقررت الشركة السماح للجماهير التى تحصل على تذكرة واحدة لحضور إحدى مباريات البطولة، بحضور المباراة التالية فى نفس المجموعة ونفس الملعب المجان. وقامت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا بتحديد منافذ إستلام تذاكر أمم أفريقيا على النحو التالى: Advertisements الدرجه الأولى: أفرع أورنج بمناطق ( مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسيه - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم -" الاسكندريه - الإسماعليه - السويس ). الدرجه الثانية و الثالثة : جميع مراكز الشباب التالية ( مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى اصحاب الجياد بسموحه - نادى الشمس). كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355.

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