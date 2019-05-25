شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن تركي الفيصل يصل بولندا لمتابعة الأخضر الشاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، إلى غدانسك البولندية لمتابعة المنتخب السعودي تحت 20 عاما في أولى مبارياته بمونديال بولندا 2019 للشباب. وسيلعب الأخضر الشاب في المجموعة الخامسة من كأس العالم في بولندا، والتي يواجه فيها المنتخب الفرنسي، 25 مايو، والمالي، 28 مايو، والبنمي، 31 مايو.

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