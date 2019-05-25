مصطفى محمد: الزمالك سيتوج بطلا للكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع مصطفى محمد، مهاجم الزمالك المعار لطلائع الجيش، تتويج الأبيض ببطولة الكونفدرالية غداً الأحد.
وقال مصطفى محمد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "الزمالك أفضل من نهضة بركان ويستحق التتويج باللقب الأفريقى".
ومن المقرر أن يستضيف فريق الزمالك مباراة العودة فى نهائى مسابقة الكونفدرالية الأفريقية مساء غد، الأحد مع دقات العاشرة مساءً، ويحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج باللقب القاري، في المقابل أمام نهضة بركان فرصتين للحصول على اللقب إما الخروج بنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير أو الفوز.
وكانت مباراة الذهاب والتى أقيمت فى المغرب انتهت بفوز فريق نهضة بركان بهدف دون رد، وجاء الهدف فى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة عن طريق المهاجم التوجولى لابا كودجو.
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