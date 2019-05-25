شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها معانا.. بو تاوشى رياضة مجنونة فى اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل إن هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا نظرا لغرابتها، أو لعدم ممارستها فى مصر.

”الخليج 365” يلقى الضوء على هذه الرياضات، من خلال التقرير التالى..

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رياضة الـ"بو تاوشى"

تعد الـ بو تاوشى من أغرب الرياضات المجنونة التى تمارس فى اليابان خاصة فى المدارس، وهى تضم 150 لاعباً، بين هجوم ودفاع وتقوم على المنافسة على هدم عمود الفريق الآخر.

كما أنها لعبة تشبه لعبة العلم، يتم لعبها فى أيام الرياضة فى المدارس فى اليابان.

يتنافس فريقان من 150 فردًا للسيطرة على عمود واحد كبير، حيث ينقسم كل فريق إلى مجموعتين من 75 مهاجما و75 مدافعا.

يبدأ المدافعون فى اتجاه دفاعى متعلق بقطبهم، فى حين يفترض المهاجمون وضعًا ما بعيدًا عن عمود الفريق الآخر. يكون الفريق منتصرًا إذا كان قادرًا على خفض عمود الفريق المنافس بزاوية ثلاثين، قبل أن يصل الفريق الآخر إلى هذا الهدف، حتى تغيير القاعدة فى عام 1973، كانت زاوية النصر خمسة وأربعين درجة فقط.