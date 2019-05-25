شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير يطالب محمد عواد بإغلاق ملف الفراعنة والعودة للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادى الإسماعيلى، اتصالا هاتفياً بمحمد عواد حارس مرمى الدراويش والذى انتهت إعارته للوحدة السعودى منذ أيام، طالبه خلاله بالعودة للانتظام فى مران الدراويش وغلق ملف الاستبعاد من صفوف الفراعنة.

وضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيرى 25 لاعبا لمعسكر الفريق فى برج العرب يوم 6 يونيو المقبل، لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو فى استاد برج العرب.

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وضم أجيرى أربعة حراس مرمى هم أحمد الشناوى ومحمد الشناوى ومحمود جنش ومحمد أبو جبل واستبعد محمد عواد الذى دخل فى حالة حزن شديدة عقب القرار.

من جانبه طالبه سعفان بغلق صفحة الفراعنة والتركيز فى المرحلة المقبلة مع الإسماعيلى لأن البكاء على اللبن المسكوب لن يفيد، ووعده الحارس بطى تلك الصفحة.