شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كتيبة نجوم قناة "تايم سبورت" قبل ساعات من انطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فى التاسعة مساء اليوم السبت قناة "تايم سبورت"، استعدادًا لنقل بطولة أمم أفريقيا 2019 والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة بدلاً من النظام القديم الذى كان بمشاركة 16 فريقا فقط.

قناة تايم سبورت تنقل كل استعدادات منتخب مصر للبطولة وأخبار المنتخبات الأخرى وتغطية حصرية لأخبار وتدريبات الفراعنة، فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "إعلام المصريين" والهيئة الوطنية للإعلام، وتم الإعلان عن إطلاق قناة "تايم سبورت" التى تُذاع على نسختها الأرضية، مباريات أمم أفريقيا 2019.



الإعلاميون العاملون بقناة تايم سبورت

وتضم القناة فريق عمل يعتبر أفضل عناصر العمل الإعلامى الرياضى، وعددا من النجوم منهم أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر، ويشارك فى الفعاليات المختلفة من قامات الكرة المصرية حسن شحاتة، طه إسماعيل، وحازم إمام، حسنى عبد ربه، عماد متعب، عبد الظاهر السقا، جمال الغندور وغيرهم، وأما نجوم التعليق فتجد حاتم بطيشة، أيمن الكاشف، عصام عبده، محمد رمضان، طارق الأدور، بالإضافة إلى المميزين شيماء صابر، فرح على، كريم رمزى، أحمد عز، كريستين رياض، يحيى حمزة، ميريكل نصيف، فتح الله زيدان، عمرو جميل وآخرين.

وتعد هذه القناة خطوة جيدة حتى يتمكن المشاهد المصرى من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة من داخل الملعب أو كواليس المباريات أو التغطيات المختلفة.