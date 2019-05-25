شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صراع الأهلى والزمالك على الصفقات "فشنك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة وينتهى الموسم الكروى وبطولة الدورى الممتاز ويبدأ موسم الانتقالات الصيفية للموسم المقبل والدخول فى مرحلة المفاوضات مع مسئولى الأندية.

الصراع بين الأهلى والزمالك حول الصفقات الجديدة كان فى السنوات الماضية أشبه بـ"الأفلام البوليسية" أو المخابراتية لدرجة أن أحد الناديين يقوم بإخفاء لاعب عن عيون الجميع ويمنحه تليفونا خاصا، ويطلب منه عدم الرد على مكالمات مُحددة حتى لا يصل له المنافسون وكانت النهاية "صفقات لم ينجح أحد" فهل يتكرر المشهد فى الميركاتو الصيفى المقبل.

ونرصد فى السطور التالية أبرز الأسماء التى تم الصراع عليها من قبل الأهلى والزمالك فى المواسم الماضية ولم تقدم شيئاً يذكر.

1 ) أحمد الشيخ

فى صيف 2015 أثار أحمد الشيخ صانع ألعاب المقاصة ضجة كبرى بتفضيله الانتقال للأهلى عن الزمالك بعد توقيعه للناديين ليبقى اللاعب حبيساً لدكة البدلاء.

الشيخ لم يحصل على فرصة كاملة أو يتم توظيفه بما يناسبه، وحتى الآن لم يجد فى الأهلى من يساعده أو يوظفه وبقت الصورة الذهنية التى لا تعتمد على أى شىء تلاحقه.

2 ) محمد عنتر

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يعد محمد عنتر لاعب فريق الأسيوطى، الذى انضم مؤخرا إلى فريق الزمالك، صفقة الموسم، بعد أن خطفه النادى الأبيض من غريمه الأهلى فى منتصف الليل قبل ساعات من ارتداء اللاعب الفانلة الحمراء، ورفع قيمة الصفقة لأعلى سعر للحصول على خدماته وسدد 15 مليون جنيه كاش حسمت الأمور، وغيرت واجهة عنتر إلى ميت عقبة فى صدمة كبيرة لعشاق القلعة الحمراء.

3 ) أيمن حفنى

يعد أيمن حفنى لاعب الزمالك من أهم الصفقات لدى الفريق الأبيض خلال موسم 2014 قادما من طلائع الجيش وكان نجح أحمد سليمان مسئول التعاقدات بنادى الزمالك من خطف " الليو حفنى " بعد توقيع اللاعب للنادى الأهلى.

4 ) صلاح محسن

نجح مسئولو الأهلى فى ضم صلاح محسن مهاجم فريق إنبى بعد صراع قوى من بين الأحمر والزمالك خلال موسم الانتقالات العام الماضى وصنفت من أغلى الصفقات فى الدورى المصرى بقيمة 25 مليون جنيه.