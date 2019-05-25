صور.. جولة جماهيرية لمسئول بعثة تونس بالسويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص موفد بعثة منتخب تونس شهاب الرويسي على إجراء جولة بمدينة السويس التى تستضيف مباريات منتخب بلاده فى بطولة امم افريقيا2019 ضمن منافسات المجموعة الخامسة. وتفقد المسئول التونسى مناطق خدمات الجماهير التى ترافق نسور قرطاج فى المونديال الأفريقى، كما التقى مع رابطة مشجعى منتخب السويس فى جلسة كان يسودها الحب والأخوة وتأكيد مسئولى الرابطة على دعم الفريق التونسى خلال البطولة. كما حرص مندوب بعثة تونس على زيادة الملك كمال فريد عميد الرياضيين فى المحافظة ومؤسس أقدم مركز شباب وهو الأربعين "الساحة". من جهته أشاد الرويسى بالاستقبال الطيب من الجماهير، مؤكدا قوة العلاقة بين الشعبين المصرى والتونسي، وهو ما ستؤكده مباريات فريقه فى استاد السويس الجديد من دعم جماهير المدينة الباسلة. Advertisements وتستضيف مدينة السويس منافسات المجموعة الخامسة التي تضم منتخب تونس ومالي وموريتانيا وأنجولا .











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