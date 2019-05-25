شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب على ركلات الجزاء فى آخر استعداداته لمواجهة بركان المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، تدريب لاعبيه على تسديد ركلات الجزاء، قبل مواجهة نهضة بركان المغربى، المقرر لها غدًا الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية.

ويرغب جروس فى تجهيز اللاعبين لكل الاحتمالات، والتى قد تؤدى للجوء لركلات الترجيح في حالة التعادل بين الفريقين، بإحراز الزمالك هدف وحيد، خلال مباراة الغد، لتصبح النتيجة 1/1، ويحكم الفريقان لركلات الترجيح مباشرة دون وجود أشواط إضافية.

ومن المنتظر أن يضع المدير الفنى للزمالك، ترتيب اللاعبين النهائى، لتنفيذ ركلات الجزاء فى حالة اللجوء لها، وذلك خلال التدريب الختامى للفريق الذى سيقام فى العاشرة مساءًا، على ملعب برج العرب.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.