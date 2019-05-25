شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشجع: تطبيق تذكرتى يضمن عودة الجماهير بعد بطولة امم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عمر مسعد، أحد المشجعين الذين حصلوا على تذاكر مباريات امم افريقيا بمنفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة، عن سعادته باستخدام تطبيق "تذكرتى" لبيع تذاكر الكان، مشيرا إلى أن النظام وفر الأمان لجماهير الكرة المصرية.

وقال مسعد، إن تطبيق هذا النظام بعد بطولة أمم أفريقيا يجعل عودة الجماهير قريبة للغاية، مشيرا إلى أن التسجيل الإلكترونى للبيانات وحصر بيانات المشجعين من شأنه أن يقضى على شغب الملاعب بشكل كامل.

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وانطلقت عملية تسليم ال Fan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية بمركز شباب الجزيرة في الحادية عشرة صباح اليوم السبت والتي تستمر حتى الرابعة عصرا قبل أذان المغرب، ثم تعود من الثامنة والنصف مساء وحتى الواحدة صباحا،حيث شهدت الساعات الأولى اقبالا خفيفا ومن المتوقع زيادة الاعداد في منتصف اليوم.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.