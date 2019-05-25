بالأرقام.. ماذا قدم عبد الله جمعة مع الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عبد الله جمعة الظهير الأيسر لنادى الزمالك لقيادة ناديه فى إياب نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى فى المباراة المقرر له العاشرة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بخسارة الفارس الأبيض بهدف دون رد. ويضع الزملكاوية أمالا عريضة على جمعة لقيادة الزمالك للتتويج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء سعياً لإعادة الفارس الأبيض لمنصات التتويج الأفريقية الغائبة منذ 2002 . لعب عبد الله جمعة 34 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بواقع 2752 دقيقة لم يسجل وصنع 4 أهداف لزملائه وسدد 21 مرة وصنع 20 كرة عرضية صحيحة مقابل 56 عرضية خاطئة، وقطع الكرة فى 256 مرة وقام بـ40 مراوغة وصنع 14 فرصة و18 تشتيت.

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