شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المركز الأوليمبى بالمعادى: تذكرتى يخدم جميع منظومة الكروية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عاطف حمودة، المدير التنفيذى للمركز الأوليمبى بالمعادى، إن نظام تذكرتى هو الأفضل، خاصة فى ظل محاولات مستميتة من رواد السوق السوداء، موضحاً أن مصر قادرة على تنظيم بطولة كبيرة تليق باسمها ومكانتها فى أفريقيا.

وأوضح حمودة أن نظام "تذكرتى" له مكاسب بالجملة على جميع عناصر المنظومة الرياضية فى مصر، سواء بالنسبة للمشجع أو لباقى أفراد وعناصر المنظومة.

وانطلقت عملية تسليم الـ Fan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية بالمركز الأوليمبى فى المعادى فى الحادية عشرة صباح اليوم السبت والتى تستمر حتى الرابعة عصرا قبل أذان المغرب، ثم تعود من الثامنة والنصف مساء وحتى الواحدة صباحا،حيث شهدت الساعات الأولى إقبالا خفيفا ومن المتوقع زيادة الاعداد فى منتصف اليوم.

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وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.