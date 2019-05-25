ماذا قال عبد الرحمن مجدى عن استبعاده من قائمة المنتخب فى امم افريقيا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الرحمن مجدى، لاعب الإسماعيلى، أن استبعاده من صفوف الفراعنة فى بطولة امم افريقيا 2019 سيخلق لديه حافزاً للتألق بشكل أكبر.
وقال عبد الرحمن مجدى، فى تصريحات صحفية، ”المكسكيى خافيير أجيرى المدير الفنى تحدث معى بعد ضمى بالمعسكر الماضى، وأشاد بقدراتى جيدا، وأكد أن فرصتى قادمة بعد كأس الأمم لصغر سنى، موضحا أن استبعادى من المنتخب سيخلق لدى أكبر حافز للتألق لضمان التواجد فى أول تجمع عقب أمم أفريقيا”.
وعن تألقه فى مباراة الأهلى قال جناح الإسماعيلى، ”أحمد الله على صناعة هذا الهدف، أعلم جيدا قدرات كريم بامبو فى الاختراق والتحرك فى العمق بشكل مميز، لذا حرصت على إتاحة الفرصة له للانفراد بالمرمى بعدما رصدت عدم ارتكاز جيد لدفاع الأهلى”.
وساهم عبد الرحمن مجدى فى عودة الدراويش بالتعادل من الأهلى بعد صناعته الهدف الذى سجله كريم بامبو اثر مراوغة محمد الشناوى حارس مرمى الأخير.
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