شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يؤجل حسم ملف لوك إيميل بسبب المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادى طلائع الجيش تأجيل حسم ملف بقاء أو رحيل البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى للفريق لبعد نهاية مباراة المقاصة. وكان طلائع الجيش فاز على الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف دون رد فى إطار مباريات الجولة 33 للمسابقة ليضمن بقاؤه رسمياً فى الدورى. ومن المنتظر أن يعلن مسئولو الطلائع قرارهم النهائى فى ملف المدرب البلجيكى بعد الاجتماع معه عقب نهاية مباراة المقاصة. Advertisements ويستعد طلائع الجيش لمواجهة مصر المقاصة فى الجولة الأخيرة للبطولة والمقرر لها الاثنين المقبل. ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكهم 38 هدفا.

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