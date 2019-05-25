سواريز يتعافى ويقترب من كوبا أمريكا

أكد المدير الفني لمنتخب أوروغواي لكرة القدم، أوسكار واشنطن تاباريز، أن المهاجم لويس سواريز الذي خضع لجراحة في الركبة اليمنى هذا الشهر يتعافى بشكل جيد، وتمنى أن يتمكن من اللحاق ببطولة كوبا أمريكا التي تنطلق في 14 من يونيو (حزيران) المقبل في البرازيل. وقال تاباريز في مؤتمر صحافي الجمعة عقب التدريب الأول لمنتخب أورواغواي استعداداً لكوبا أمريكا: “هو سواريز يتعافى بإرادة قوية فهو احترافي للغاية في هذا الصدد ولديه تجارب جيدة في عمليات تعافي من إصابات أخرى”. وأشار تاباريز إلى أنه “لا يرغب في استباق الأحداث لأن الإصابات لها ظروفها الخاصة ولا تعتمد على إرادة اللاعبين”. ومن ناحية أخرى، أبرز تاباريز أن الفريق سيحاول السير على نفس الاستراتيجية التي قادته للفوز ببطولة كأس الصين الودية للمرة الثانية على التوالي في مارس (آذار) الماضي. وبدأت أوروغواي استعداداتها لكوبا أمريكا أمس الجمعة بتدريب حظي بمشاركة سبعة لاعبين، إذ من المنتظر أن يصل باقي الفريق هذا الأسبوع.

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