الأهلي: القيد الإفريقي وراء مطالبتنا بإنهاء الدوري قبل أمم أفريقيا

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أرسل خطاباً يوم 24 أبريل الماضي لاتحاد الكرة يفيد بغلق باب القيد في البطولات الأفريقية يوم 31 يوليو المقبل. بغلق باب القيد في البطولات الأفريقية يوم 31 يوليو المقبل. وأوضح المصدر أن الأهلي يطالب بإنهاء الدوري قبل أمم أفريقيا ليتمكن من تحديد صفقاته الجديدة التي سيقوم بقيدها في القائمة الأفريقية وأيضاً الراحلين وفقاً لتقييم مستويات اللاعبين بناء على الدوري وإصابات اللاعبين.

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