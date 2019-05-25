رسميًا .. اتحاد الكرة يرفض تعديل نظام الهبوط في المظاليم

رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، رسميًا، تعديل نظام الهبوط من دوري الدرجة الثانية للثالثة.

وطلبت أندية القسم الثاني تقليل عدد الفرق الهابطة للدرجة الثالثة، ليصبح 3 فرق فقط من كل مجموعة بدلًا من 4 فرق.

كان اتحاد الكرة شكل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد ومجدي عبد الغني وأحمد مجاهد عضوي مجلس الإدارة لبحث هذا الأمر، إلا أنه تقرر رفض تعديل الهبوط.