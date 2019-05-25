أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه لا يوجد أزمة شخصية بينه وبين خالد الغندور لاعب الزمالك الأسبق خاصة أنه زميل ملاعب. وقال عبد الحفيظ إن الغندور الزمالك الأسبق خاصة أنه زميل ملاعب. وقال عبد الحفيظ إن الغندوريدلي بتصريحات يومياً بأسلوب غير مقبول لأنه في النهاية ليس الأمر كله باختياره وهناك موضوعات معينة لا بد أن يتحدث فيها في برنامج ناديه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ: لا توجد أزمة شخصية بيني وبين الغندور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.