عبد الحفيظ: نتمنى التوفيق للزمالك.. والأبيض قادر

تمنى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي فوز الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي غداً الأحد في إياب نهائي البطولة. وقال عبد الحفيظ:" أتمنى التوفيق للزمالك لأنه يمثل الكرة المصرية ، نتنافس في البطولات المحلية لكننا ندعم أي فريق مصري يلعب في بطولة خارجية". Advertisements وأضاف:" الزمالك قادر على تعويض هزيمته ذهاباً بهدف نظيف في المغرب وحصد بطولة الكونفدرالية". وأوضح أن الأهلي استطاع حصد لقب الكونفدرالية من قبل في ظروف صعبة عام 2014 بهدف قاتل ماركة عماد متعب النجم القناص.

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