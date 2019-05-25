شاهد.. رامي صبري يغازل الأهلي

غازل رامي صبري مدافع فريق انبي، النادي الأهلي بصورة مرسومة وهو يرتدي زي الأهلي الرسمي. وشكر صبري صاحب الرسمة التي يرتدي فيها قميص النادي الأهلي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا:" متشكر جدًا فيها قميص النادي الأهلي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا:" متشكر جدًاعلي الرسمة الحلوة دي ألف شكر". وحاول الأهلي أكثر من مرة فتح مفاوضات مع إنبي لضم رامي صبري، كان آخرها بداية الموسم الجاري، إلا أن المفاوضات باءت بالفشل.

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