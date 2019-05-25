عبد الحفيظ عن عبد الله السعيد: الأهلي لا يقف عل لاعب

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق الأحمر ارتداه العديد من اللاعبين المميزين وقدموا الكثير للنادي ولكن في النهاية الأهلي لا يقف على أي

لاعب.

ورد عبد الحفيظ على سؤال حول تأثير رحيل عبد الله السعيد صانع الألعاب إلى بيراميدز قائلاً:" الأهلي دائماً لا يقف على أي

لاعب بدليل ما حدث هذا الموسم فأي فريق آخر يتعرض لهذا الكم من الإصابات سينهي الدوري في المركز السادس".

وأضاف:" اسم الأهلي جعلنا نقترب من حسم لقب الدوري رغم كل هذه الظروف الصعبة".