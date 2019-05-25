سيد عبد الحفيظ: الدوري يفتقد العدالة

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الزمالك رفض خوض لقاء القمة بالدور الأول للدوري والتي لا تؤثر على اللقب بشكل حاسم إلا بعد أن لعب الأهلي مؤجلاته قائلاً:" كيف نقبل أن نلعب مباراةالقمة قبل أن يلعب الزمالك كل مؤجلاته؟".
وأضاف عبد الحفيظ:" لعبنا بشكل مضغوط واتحاد الكرة حدد موعد لقاء الزمالك بالدوري وأيضاً بعده الاتحاد ثم صن داونز بجنوب أفريقيا
وأشار إلى أن الدوري هذا الموسم يفتقد العدالة كما أن اتحاد الكرة لا يدير اللقاء بنفس المنطق موضحاً أن الموسم الحالي يجب أن يكون استثنائياً على الجميع وليس الأهلي فقط.
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