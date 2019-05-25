اكتشاف "سمسار" اللاعبين بالجهاز الفني للمنتخب

اكتشف المهندس هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وجود سمسار لاعبين ضمن أعضاء الجهاز الفني.
وفوجئ أبوريدة أن السمسار هو محلل الأداء بالجهاز الفني وتقررفي سرية استبعاده من حضور أي اجتماعات من الجهاز الفني ويكون عمله تحليل الأداء فقط على الفرق
وكانت الفترة الأخيرة، انتشرت شائعات في وسط الكروي وجود بعض سماسرة اللاعبين لهم يد داخل الجهاز الفني مما أدى إلى اهتمام المسؤولين والبحث واكتشاف المذكور.
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