قرر مجلس إدارة نادي المنصورة برئاسة حاتم المير تعيين جهاز فني للفريق الأول لكرة القدم الذي يشارك في دوري القسم الثاني. الذي يشارك في دوري القسم الثاني. واستقر المجلس علي اختيار رضا العيسوي مديراً فنياً وياسر عبدالواحد مدرباً عاماً وعمر إسلام مدرباً ومن المقرر أن تبدأ فترة الإعداد عقب إجازة عيد الفطر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رضا العيسوي مديراً فنياً جديدًا للمنصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.