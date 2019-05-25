رضا العيسوي مديراً فنياً جديدًا للمنصورة

قرر مجلس إدارة نادي المنصورة برئاسة حاتم المير تعيين جهاز فني للفريق الأول لكرة القدمالذي يشارك في دوري القسم الثاني.
واستقر المجلس علي اختيار رضا
العيسوي مديراً فنياً وياسر عبدالواحد مدرباً عاماً وعمر إسلام مدرباً ومن المقرر أن تبدأ فترة الإعداد عقب إجازة عيد الفطر .
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