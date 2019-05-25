شاهد.. البرتغال تفوز على كوريا الجنوبية بكأس العالم للشباب

فاز منتخب البرتغال على نظيره الكوري الجنوبي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الأولى بدور

المجموعات، من كأس العالم للشباب، المقامة ببولندا.

سجل فرانسيسكو ترينكو لاعب منتخب البرتغال

هدف الفوز في الدقيقة الـسابعة، بعد انفراده بالمرمى.

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وبتلك النتيجة تتصدر البرتغال المجموعة السادسة بشكل مؤقت، برصيد 3 نقاط، قبل مباراة الأرجنتين وجنوب أفريقيا.

شاهد الهدف..