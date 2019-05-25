شاهد.. البرتغال تفوز على كوريا الجنوبية بكأس العالم للشباب

فاز منتخب البرتغال على نظيره الكوري الجنوبي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الأولى بدورالمجموعات، من كأس العالم للشباب، المقامة ببولندا.
سجل فرانسيسكو ترينكو لاعب منتخب البرتغال
وبتلك النتيجة تتصدر البرتغال المجموعة السادسة بشكل مؤقت، برصيد 3 نقاط، قبل مباراة الأرجنتين وجنوب أفريقيا.
شاهد الهدف..
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