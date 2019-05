اونلاين | HD LIVE NOW Saudi Arabia VS FRANCE fifa world cup under 20

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر HD LIVE NOW Saudi Arabia VS FRANCE fifa world cup under 20 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشكيل المنتخب السعودي ضد فرنسا فى كأس العالم للشباب

أعلن خالد العطوي، المدير الفني لمنتخب السعودية تحت 20 سنة، عن تشكيل الفريق الذي سيواجه فرنسا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للشباب.

وأشارت قرعة كأس العالم للشباب 2019 ببولندا، عن وقوع الأخضر السعودي، في المجموعة الخامسة، إلى جانب كل من فرنسا ومالي وبنما.

ويلعب المنتخب السعودي تحت 20 عاماً أولى مبارياته في كأس العالم للشباب المقامة في بولندا، حين يلاقي نظيره الفرنسي في المباراة الأولى لدور المجموعات بالمجموعة الخامسة بالمونديال العالمي.

ومن المقرر إقامة المباراة على ملعب ستاديون غوسير بمدينة غيداينيا، وفيما يلي تشكيلة المنتخب السعودي التي سيخوض بها المباراة بعد قليل تحت إشراف المدير الفني الوطني خالد العطوي، والتي أعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

حراسة المرمى: عبدالرحمن الشمري

الدفاع: سعود عبدالحميد - خليفة الدوسري - حسان التمبكتي - مهند الشنقيطي - حازم الزهراني

خط الوسط: حامد الغامدي - تركي العمار - خالد الغنام - ابراهيم منحشي

الهجوم: فرج الغشيان

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من:-

(نواف الغامدي - محمد الدوسري - نايف الماس - فراس الغامدي - يحيى النجعي - فراس البريكان - محمد الشنقيطي - منصور البيشي - سالم السليم - عبدالمحسن القحطاني)

