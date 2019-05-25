اونلاين | kora star HD مشاهدة مباراة المنتخب السعودي للشباب في كأس العالم تحت 20 سنة HD

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أكد خالد العطوي المدير الفني للمنتخب السعودي للشباب، جاهزية فريقه لخوض كأس العالم لكرة القدم دون العشرين سنة ببولندا.

kora star HD مشاهدة مباراة المنتخب السعودي للشباب في كأس العالم تحت 20 سنة HD وتنطلق النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم للشباب التي تستضيفها بولندا اعتبارا من غد الخميس.



kora star HD مشاهدة مباراة المنتخب السعودي للشباب في كأس العالم تحت 20 سنة HD