اونلاين | livehd7 | live hd | مشاهدة مباراة السعودية وفرنسا بث مباشر الآن | الاسطورة | بث مباشر | ostora يلا شوت الاخضر السعودي

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تجرى مساء اليوم السبت الموافق 25 مايرو 2019 مباراة المنتخب السعودي للشباب مع المنتخب الفرنسي في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لدور المجموعات من كأس العالم للشباب 2019 تحت 20 سنة.

مشاهدة مباراة السعودية وفرنسا بث مباشر في كأس العالم للشباب

وتستضيف دولة بولندا تلك البطولة خلال الفترة من 23 مايو حتى 15 يونيو 2019 وتضم المجموعة الخامسة أيضا منتخبي مالي وبنما، يصعد لدور الستة عشر، أول وثاني كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث على مستوى المجموعات الستة.

مشاهدة مباراة السعودية وفرنسا بث مباشر في كأس العالم للشباب

تأهل منتخب فرنسا للشباب إلى كأس العالم 2019 تحت 20 سنة ضمن أفضل 4 منتخبات في بطولة أوروبا تحت 19 سنة 2018، ووصل المنتخب الفرنسي إلى قبل نهائي تلك البطولة قبل أن يخسر من إيطاليا في قبل النهائي 0-2.

مشاهدة مباراة السعودية وفرنسا بث مباشر في كأس العالم للشباب

خالد العطوي المدير الفني لمنتخب السعودية للشباب أكد أن المونديال ليس مباراة فرنسا فحسب، وأكد أن منتخب السعودية جاهز تماما لمباريات المونديال.

مشاهدة مباراة السعودية وفرنسا بث مباشر في كأس العالم للشباب

مؤكدا أن معسكر المنتخب الأخير في النمسا كان ناجحا وحقق الأهداف المرجوة منه، وقال العطوي أن منتخب فرنسا منتخب قوي وهو رابع قارة أوروبا ويمتلك لاعبون يلعبون في أفضل دويات العالم، لكنه أكد على جاهزية الأخضر وقدرته على تحقيق نتيجة إيجابية.

موعد مشاهدة مباراة السعودية وفرنسا بث مباشر في كأس العالم للشباب

البطولة: كأس العالم للشباب تحت 20 سنة

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المباراة: السعودية ضد فرنسا

موعد مباراة السعودية وفرنسا للشباب يوم السبت 25 مايو 2019 سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 5 مساء بتوقيت فرنسا وبولندا وإيطاليا.

الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق أمريكا.

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة السعودية وفرنسا بث مباشر في كأس العالم للشباب

قناة bein sports hd 7 hd 8 مشفرة نايل سات 12476 عمودي

قناة TRT spor التركية مفتوحة قمر ترك سات 11054 عمودي

قناة bein sports المفتوحة مفتوحة نايل سات 12765 عمودي

قناة فارزيتش irib مفتوحة عرب سات 11881 أفقي