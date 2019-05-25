اونلاين | الان بث حي لايف HD SAUDI قناة مفتوحة شاهد مباراة السعودية وفرنسا اليوم مجانا

في ظل متابعة تفاصيل السبت 25-5-2019، سنعرض عليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وفرنسا مباشرة اليوم، وذلك بشكل مجاني، في أول مباريات المنتخب السعودي للشباب تحت 20 سنة، ومباراة السعودية وفرنسا اليوم، هي ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، والتي يدخلها منتخب الأَخضر السعودي، وهو يبحث على تحقيق نتيجة إيجابية، في أول مباريات المجموعة، من اجل إجراء المباريات القادمة بمعنويات مرتفعة.

انطلاقة السبت للشباب، في مباريات كأس العالم 2019 للشباب، سيكون ابتداء من الساعة الرابعة عصرا، بتوقيت غرينتش العلمي، الذي يصادف الساعة السادسة من مساء اليوم، بتوقيت مصر المحلي، وفي السابعة من مساء اليوم، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي الثامنة من ليلة اليوم، بتوقيت أبوظبي المحلي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفرنسا مباشرة Advertisements

الان سنترككم مع تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وفرنسا مباشرة اليوم، سنتكون أولا هي قناة بي إن سبورت المفتوحة HD، على القمر الصناعي النايل سات، كما يمكن متابعة مباراة فرنسا والسعودية للشباب اليوم عبر قناة TRT SPORTS الرياضية، بجانب قناة IRIB المفتوحة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وفرنسا مباشرة

الآن سنترككم مع جدول معلومات تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة المنتخب السعودي للشباب اليوم ضد منتخب فرنسا مجانا، من أجل ادخلها إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، ومتابعة مشاهدة مباراة السعودية وفرنسا اليوم.