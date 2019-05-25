رياضة | الأهلي: لو مر جوارديولا بنفس ظروفنا لحصد المركز الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: لو مر جوارديولا بنفس ظروفنا لحصد المركز الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لو قاد الأحمر في الظروف الحالية لحصد المركز الرابع.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات إذاعية "اتحاد الكرة أجل للزمالك عدد كبير من المباريات بعكس ما حدث مع الأهلي وتم ضغطنا بشكل كبير لأكثر من 7 مرات على مدار الموسم".

أضاف مدير الكرة بالأهلي :" بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي لو كان مدربا للأهلي الموسم الحالي لحصد المركز الرابع في ظل الظروف الذي يواجهها الأهلي خلال الموسم الحالي من إصابات وأزمات".