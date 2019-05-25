رياضة | النصر يخطط لخطف نجم الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يخطط لخطف نجم الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية صباح اليوم السبت أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ترغب في تقديم عرض برئاسة سعود آل سويلم للحصول على خدمات سالم الدوسري نجم فريق نادي الهلال من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال معن القويعي الإعلامي الرياضي السعودي أن الدوسري تلقى بالفعل عرض من إدارة نادي النصر من أجل الإنضمام للعالمي مقابل سبعة ملايين ريال سعودي في العام الواحد بعقد يمتد إلى ثلاثة مواسم قادمة بداية من الموسم المقبل.

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وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر كتب معن " لاعب الهلال سالم الدوسري تلقى اليوم عرضاً من نادي النصر بـ7 مليون ريال سنوياً لمدة ثلاث سنوات”.

وكانت بعض وسائل الإعلام السعودية قد تحدثت خلال الأيام القليلة الماضية عن رفض الدوسري تمديد تعاقده مع الهلال والذي ينتهي بنهاية العام الجاري.

ويلعب الدوسري مع الزعيم منذ العام 2011 ونجح خلال الموسم الماضي في المشاركة بسبعة وعشرين مباراة في جميع المسابقات نجح خلالهم في تسجيل خمسة أهداف وصنع ستة آخرين.