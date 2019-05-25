رياضة | رضا العيسوي مديرا فنيا للمنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رضا العيسوي مديرا فنيا للمنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع مجلس إدارة نادي المنصورة على إختيار المدير الفني رضا العيسوي كمديرا فنيا للفريق الاول لنادي المنصورة لمدة موسم واحد، وتم أختيار كل من ياسر عبد الواحد وعمر إسلام كمدرب عام ومدرب مساعد للفريق ولم يتم الاستقرار علي مدرب حراس المرمى والجهاز الإداري والطبى حتى الأن، من قبل مجلس الادارة وجاء إختيار العيسوي بعد مفاوضات بين نادي المنصورة وعبدالظاهر السقا ورضا العيسوي حتي تم الاستقرار علي رضا العيسوي.

يذكر أن العيسوي عمل كمدرب عام الموسم السابق فريق المنصوره ثم تقدم باستقالته ثم تولي تدريب التقدم السعودي والصعود به الي دورى المحترفين السعودي ويذكر ان العيسوي كان لاعب وقائدا لفريق المنصورة لعده مواسم متتاليه ولاعب بمنتخب السويس واول محترف من نادي المنصورة..

وقال "العيسوي"أن نادي المنصورة نادي كبير لا يليق به مايحدث له والتفكير في القادم أن تعود هيبة وإحترام نادي المنصورة له مره أخرى واختيار اللاعبين سوف يتم أقتناءهم بناء علي قدرتهم علي تمثيل نادي المنصورة وارتداء قميصه، ومعرفة قيمة النادي.