رياضة | رئيس لجنة الحكام: جهاد جريشة أدار النهائي الإفريقي بـ"عدالة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس لجنة الحكام: جهاد جريشة أدار النهائي الإفريقي بـ"عدالة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، موقفه من تصريحات أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم وانتقاد الأخير لجهاد جريشة حكم مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي بالأمس في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال عبد الفتاح في تصريحات خاصة ، "رئيس الاتحاد الإفريقي من المستحيل أن يخرج بتصريحات يهاجم فيها الحكام عبر وسائل الإعلام".

وأضاف :"كلنا نعلم أسلوب المغرب في الضغط على الحكام والمسئولين، وهذا ليس بجديد عليهم"، مضيفًا :"أحد المغاربة نشر تويتة غير صحيحة لسيف زاهر، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، ينتقد فيها جهاد جريشة، عقب مباراة الوداد والترجي".

Advertisements

وأوضح :"جهاد جريشة، أدار المباراة بعدالة تحكيمية، ولم يتجنى على فريق ضد الأخر".

وأكمل :"جريشة، في البداية احتسب كرة الوداد هدفًا، ولكنه تراجع عن قرار بعد اللجوء إلى الـvar، الحكم لو كانت لديه نية مبيتة بظلم فريق الوداد، لاحتسبها من البداية لمسة يد".

وأكد رئيس لجنة الحكام المصرية، أن ضربة الجزاء التي طالب نادي الوداد باحتسابها غير صحيحة.