رياضة | مشاهدة مباراة السعودية وفرنسا بث مباشر بتاريخ 25-05-2019 كأس العالم للشباب FIFA U-20 World Cup

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مشاهدة مباراة السعودية وفرنسا بث مباشر بتاريخ 25-05-2019 كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
السعودية VS فرنسا .
البطولة : كأس العالم للشباب تحت 20 سنة (دور المجموعات – الجولة الأولى).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) .
الملعب : ستاديون غوسير .
المعلق : حسن عيدروس .
موعد المباراة :
7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
6:00 مساءاً بتوقيت مصر .
7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
7:00 مساءاً بتوقيت العراق .
6:00 مساءاً بتوقيت السودان .
7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
5:00 مساءاً بتوقيت تونس .
5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
7:00 مساءاً بتوقيت قطر.
4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
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