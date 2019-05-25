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رياضة | مشاهدة مباراة السعودية وفرنسا بث مباشر بتاريخ 25-05-2019 كأس العالم للشباب FIFA U-20 World Cup

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مشاهدة مباراة السعودية وفرنسا بث مباشر بتاريخ 25-05-2019 كأس العالم للشباب تحت 20 سنة

السعودية VS فرنسا .

البطولة : كأس العالم للشباب تحت 20 سنة (دور المجموعات – الجولة الأولى).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) .

الملعب : ستاديون غوسير .

المعلق : حسن عيدروس .

موعد المباراة :

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:00 مساءاً بتوقيت العراق .

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6:00 مساءاً بتوقيت السودان .

7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:00 مساءاً بتوقيت تونس .

5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:00 مساءاً بتوقيت قطر.

4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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