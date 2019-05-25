رياضة | جهاد جريشة عن نهائي دوري الأبطال: قدمت مباراة جيدة ولم أدل بأي تصريحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاد جريشة عن نهائي دوري الأبطال: قدمت مباراة جيدة ولم أدل بأي تصريحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الحكم الدولي جهاد جريشة على رضاه عن مستواه في إدارة مباراة الترجي التونسي أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال جريشة في تصريحات خاصة:"الحمدلله، توفيق المولى عزل وجل كان معي وأدارت اللقاء بشكل جيد".

وتابع "لن أستطيع الحديث عن أي تفاصيل لانني على ذمة بطولة كأس العالم للشباب حاليًا واستعد للسفر من المغرب إلى بولندا لخوض غمار البطولة".

وأكمل "لم أدلي بتصريحات لوسائل الإعلام التونسية كما سمعت أو غيرها وأنا ملتزم بالتعليمات".