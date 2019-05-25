رياضة | هشام يكن: بيع تذاكر بطولة أفريقيا إلكترونيًا خطوة إيجابية لكنها متأخرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشام يكن: بيع تذاكر بطولة أفريقيا إلكترونيًا خطوة إيجابية لكنها متأخرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هشام يكن، نجم منتخب مصر السابق، إن بيع تذاكر البطولة الأفريقية إلكترونيًا خطوة إيجابية لكنها جاءت متأخرة، وكان يفترض أن يتم تنفيذ هذه الخطوة خلال مباريات الدوري، للتدريب على هذه التجربة وسهولة تطبيقها.

وأضاف "يكن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أننا نحتاج للجمهور الذي يعطي دفعة مستمرة للاعبين حتى نهاية المباريات، مشددًا على ضرورة وجود الجماهير الذي يحمل الدفوف لتشجيع اللاعبين، موضحًا أن هذه التكنولوجيا لم تصل للشعب المصري بأكمله، ومن الممكن أن تكون هذه التكنولوجيا لم تصل إلى المشجع العادي الذي يعمل بالمهن الحرفية.

وتابع، أنه تم العمل على تطوير الملاعب بشكل جيد وتحسين أداءها حتى يكون المظهر العام جيد أمام العالم، متوقعًا أن لا نشهد تدفق من الجمهور الإفريقي، وأن يتواجد نحو 1500 مشجع لكل فريق على الأكثر، وأن يشارك الجمهور الإفريقي الذي يدرس بالأزهر وغيره في مصر.

