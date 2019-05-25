انت الان تتابع تفاصيل خبر ميسي يحصد "الحذاء الذهبي" للمرة السادسة بتاريخه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 06:00 مساءً - حصد نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين لكرة القدم، ليوينل ميسي، جائزة "الحذاء الذهبي" الأوروبي، للمرة الثالثة توالياً، والسادسة في تاريخه.

ولم تُعرف هوية الفائز بالجائزة الفردية الموموقة حتى الجولة الأخيرة؛ إذ كان ميسي يتصدر قائمة الهدّافين في دوريات أوروبا برصيد 36 هدفاً في البطولة الإسبانية، متفوقاً بفارق أربعة أهداف على نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي أبرز مُطارديه.

وكان "الفتى الذهبي" يحتاج لتسجيل 4 أهداف لمعادلة "البرغوث" الأرجنتيني ومشاركته في "الحذاء الذهبي"، لكنه اكتفى بهدف وحيد في خسارة فريقه الباريسي الجمعة في ملعب "ستاد ريمس" بنتيجة (1-3)، ليتوقف رصيد مبابي عند 33 هدفاً في وصافة الهدّافين.

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بذلك عزز ميسي رقمه القياسي كأكثر من تُوّج بالجائزة الفردية، التي تُمنح لصاحب أكبر عدد من الأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال موسم واحد، في حين يأتي غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو "أيقونة" يوفنتوس الإيطالي ثانياً بفوزه بها في 4 مناسبات سابقة.

وتُوّج ميسي بالجائزة المرموقة أول مرة في موسم (2009-2010) مسجلاً 34 هدفاً، ثم حصدها للمرة الثانية في موسم (2011-2012)بـ 50 هدفاً، وكرر الأمر في الموسم التالي (2012-2013) موقعاً على 46 هدفاً.

وفي موسم (2016-2017) نال ميسي الجائزة الفردية بعدما أحرز 37 هدفاً، وحافظ عليها في الموسم التالي مباشرة برصيد 34 هدفاً.

أما نجم الكرة البرتغالية فقد حصد "الحذاء الذهبي" الأوروبي في مواسم (2007-2008)، و(2010-2011)، و(2013-2014)، و(2014-2015).